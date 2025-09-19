Standing ovation per Arianna Meloni | Voi giovani siete i frutti della nostra storia studiate sempre come fa Giorgia

Standing ovation per Arianna Meloni a Fenix, le quattro giornate organizzate da Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, al laghetto dell’Eur di Roma. All’arrivo sul palco della sorella della premier – capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fdi – i militanti seduti nelle prime file e poi il resto della sala si sono alzati in piedi per applaudirla. Meloni si è detta “commossa” dal saluto caloroso ricevuto. A Fenix Arianna Meloni ripercorre la storia della destra. La sorella di Giorgia, responsabile della segreteria politica di FdI, ha toccato le corde più intime e sentimentali della platea romana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

