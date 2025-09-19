Stalking e minacce alla ex Denunciato un 48enne

Ennesimo provvedimento di allontanamento per un uomo di 48 anni, residente nella Bassa Reggiana, indagato per il suo presunto comportamento ossessivo e minaccioso verso una donna cinquentenne che, dopo un anno di relazione sentimentale, all’inizio del 2025 ha deciso di troncare quel rapporto. Ma lui non si è rassegnato a questa scelta, iniziando a inviarle a ripetizione dei messaggi insistenti e molesti, talvolta anche intimidatori, con pedinamenti e perfino presunte minacce. In qualche caso l’avrebbe pure seguita fino a casa e nei luoghi da lei frequentati, creandole uno stato di forte preoccupazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stalking e minacce alla ex. Denunciato un 48enne

