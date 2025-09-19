stalking alla ex evade da casa chiama il giornale

Accusato di stalking dalla ex compagna evade dai domiciliari tagliando il braccialetto elettronico e dopo due giorni telefona a un giornale. "Sono andato via perché voglio sia detta la verità, quella uscita fino a ora non lo è, le denunce sono strumentali". A fare la chiamata è stato un uomo di 41 anni, di origine siciliana, che era sottoposto alla misura cautelare a casa di una sua amica, in un paese della cintura periferica di Siena, fino a domenica scorsa. Ora l’uomo è latitante e le vittime delle sue molestie sono sotto osservazione speciale. Da lunedì scorso il 41enne ha manomesso il braccialetto ed è scappato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

