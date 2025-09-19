stagione culturale a colle ecco il ricco cartellone mostre cinema e concerti

Riparte la stagione culturale a Colle da una parte il Sonar, dall’altra il cinema, a breve anche la presentazione della stagione teatrale. Nuova stagione per il Sonar di Colle, quindi, nel segno della resistenza culturale e della continua rigenerazione. I volontari di Mosaico Aps sono all’opera senza sosta per rendere ancora più accoglienti gli ambienti interni ed esterni. Nel frattempo, il comune sta concludendo i lavori di efficientamento della copertura e si prepara a progettare un parco esterno che renderà Snr parte integrante del Parco dell’Elsa. Un passo importante dentro la visione di Colle2028. 🔗 Leggi su Lanazione.it

