Stagione culturale a Colle Ecco il ricco cartellone Mostre cinema e concerti
Riparte la stagione culturale a Colle da una parte il Sonar, dall’altra il cinema, a breve anche la presentazione della stagione teatrale. Nuova stagione per il Sonar di Colle, quindi, nel segno della resistenza culturale e della continua rigenerazione. I volontari di Mosaico Aps sono all’opera senza sosta per rendere ancora più accoglienti gli ambienti interni ed esterni. Nel frattempo, il comune sta concludendo i lavori di efficientamento della copertura e si prepara a progettare un parco esterno che renderà Snr parte integrante del Parco dell’Elsa. Un passo importante dentro la visione di Colle2028. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Cina: cerimonia di apertura della stagione culturale e artistica del fiume Yangtze a Wuhan
Mostre internazionali e welfare culturale: ecco la nuova stagione di Murate Art District
Mostre internazionali e welfare culturale: la prossima stagione di MAD Murate Art District
Presentazione al pubblico della stagione teatrale 2025/2026 "Echi di Resistenza Culturale" Grazie al Sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini per il suo sostegno Grazie ad Arenzano Turismo per l'ospitalità e a Radio Arenzano per la presenza Gr - facebook.com Vai su Facebook
Belluno inaugura la stagione culturale 2025/2026: teatro, musica e formazione con il Circolo Cultura e Stampa https://bellunesinelmondo.info/2025/09/13/belluno-inaugura-la-stagione-culturale-2025-2026-teatro-musica-e-formazione-con-il-circolo-cultura-e-st - X Vai su X
Riapre il sipario del teatro Sociale di Busto: venti gli spettacoli in cartellone - La stagione è stata presentata in regione dall'Assessore regionale alla Cultura Caruso insieme a Manuela Maffioli, assessore a Cultura e Identità del Comune di Busto Arsizio ... Riporta varesenews.it
Il cartellone del Teatro Di Cagno con la direzione artistica di Gianni Ciardo: tutte le novità - Il Teatro Di Cagno di Bari riapre le porte con una stagione artistica ricchissima, diretta da Gianni Ciardo, che torna a guidare la programmazione con la sua inconfondibile ironia. Riporta giornaledipuglia.com