Stagione al via Musso avverte Forlì | Cremona e Ruvo? State attenti
Bernardo Musso, 39 anni, guardia di Ruvo di Puglia, è un giocatore argentino con cittadinanza italiana che vanta una lunga esperienza in serie A2. La scorsa stagione è stato uno dei protagonisti della storica promozione della squadra barese, dotato di un buon tiro dalla lunga distanza. Ha militato anche a Forlì, indossando la maglia biancorossa nel torneo 20122013, mentre due anni fa era alla Juvi Cremona, prossimo avversario dell’Unieuro domani sera nella prima giornata di campionato. Musso, partiamo dai ricordi della sua esperienza in Romagna. "Eravamo in A2 e raggiungemmo i quarti di finale dei playoff, con coach Sandro Dell’Agnello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: stagione - musso
SUDTIROL-PALERMO 0-2, LE PAGELLE: JOEL INFALLIBILE, PALUMBO ILLUSIONISTA Di Peppe Musso Archiviata la prima vittoria in trasferta della stagione (Inzaghi ci ha tenuto a sottolineare che non accadeva da 40 anni) il Palermo torna da Bolzano con t - facebook.com Vai su Facebook
? #CarlosAugusto: "Il malumore dei tifosi? Stiamo lavorando davvero tanto per tornare a vincere, siamo l’#Inter e sappiamo che dobbiamo fare meglio. Possiamo fare una grande stagione" @calciomercatoit - X Vai su X
Stagione al via, Musso avverte Forlì: Cremona e Ruvo? State attenti.
Stagione al via, Musso avverte Forlì: "Cremona e Ruvo? State attenti" - L’argentino (biancorosso nella stagione 2012/13) ha giocato al PalaRadi e poi torna da avversario coi pugliesi ... Lo riporta sport.quotidiano.net