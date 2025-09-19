Stagione al via Musso avverte Forlì | Cremona e Ruvo? State attenti

Bernardo Musso, 39 anni, guardia di Ruvo di Puglia, è un giocatore argentino con cittadinanza italiana che vanta una lunga esperienza in serie A2. La scorsa stagione è stato uno dei protagonisti della storica promozione della squadra barese, dotato di un buon tiro dalla lunga distanza. Ha militato anche a Forlì, indossando la maglia biancorossa nel torneo 20122013, mentre due anni fa era alla Juvi Cremona, prossimo avversario dell’Unieuro domani sera nella prima giornata di campionato. Musso, partiamo dai ricordi della sua esperienza in Romagna. "Eravamo in A2 e raggiungemmo i quarti di finale dei playoff, con coach Sandro Dell’Agnello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

