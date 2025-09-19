Stadio sotto controllo | un tifoso del Genoa con biglietto falso denunciato un venditore abusivo e hashish sequestrato

Per la ripresa di campionato che ha visto in campo Como 1907 e Genoa, la questura di Como ha riproposto il collaudato dispositivo di ordine pubblico, mobilitando – secondo le indicazioni emerse in sede Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza e recepite dal questore Marco Calì – tutte le.

