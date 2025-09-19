Stadio San Siro commissione fiume in Comune Avs | Non c' è maggioranza ritirare la vendita

Seduta fiume di commissione a Palazzo Marino sullo stadio di San Siro. Nella giornata in cui ufficialmente il settimo consigliere di maggioranza (Angelo Turco del Pd) ha dichiarato che voterà contro la vendita dello stadio a Inter e Milan (il 25 o il 29 settembre), la seduta si è svolta in un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

San Siro tra inchiesta e politica. Il tema stadio adesso slitta a settembre, e in chat spuntano le mire di Pella e Marinoni

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, accordo tra M-I Stadio e ambulanti: meno posti, ma sì al merchandising

San Siro, resterà solo il 9% dello stadio. Un museo dove ora c'è la curva Sud

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL CONCERTO DI SAN SIRO Come al solito, abbiamo radunato tutte le informazioni reperibili sullo show che gli Iron Maiden terranno allo stadio di San Siro il prossimo 17 giugno. Naturalmente per il momento è ancora prest

La giunta di Milano ha approvato la vendita di San Siro a Milan e Inter, ma ancora non è fatta - La giunta del comune di Milano ha approvato la vendita dello stadio San Siro e delle aree circostanti alle squadre di calcio Milan e Inter, e ha preparato la delibera che verrà presentata e votata in ... Segnala ilpost.it

Accordo per la vendita di San Siro a Milan e Inter, arriva l'ok dal Comune: cosa cambia e come sarà lo stadio - Via libera dalla giunta milanese alla vendita dello stadio San Siro a Milan e Inter, ma serve ancora il voto del Consiglio comunale ... virgilio.it scrive