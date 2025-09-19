Stadio San Siro commissione fiume in Comune Avs | Non c' è maggioranza ritirare la vendita

Milanotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seduta fiume di commissione a Palazzo Marino sullo stadio di San Siro. Nella giornata in cui ufficialmente il settimo consigliere di maggioranza (Angelo Turco del Pd) ha dichiarato che voterà contro la vendita dello stadio a Inter e Milan (il 25 o il 29 settembre), la seduta si è svolta in un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stadio - siro

San Siro tra inchiesta e politica. Il tema stadio adesso slitta a settembre, e in chat spuntano le mire di Pella e Marinoni

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, accordo tra M-I Stadio e ambulanti: meno posti, ma sì al merchandising

Stadio San Siro, commissione fiume in Comune. Avs: Non c'è maggioranza, ritirare la vendita; Stadio San Siro, ipotesi sconto di 30 milioni per Inter e Milan. Giungi: I consiglieri lo scoprono dalla stampa; San Siro tra inchiesta e politica. Il tema stadio adesso slitta a settembre, e in chat spuntano le mire di Pella e Marinoni.

stadio san siro commissioneLa giunta di Milano ha approvato la vendita di San Siro a Milan e Inter, ma ancora non è fatta - La giunta del comune di Milano ha approvato la vendita dello stadio San Siro e delle aree circostanti alle squadre di calcio Milan e Inter, e ha preparato la delibera che verrà presentata e votata in ... Segnala ilpost.it

stadio san siro commissioneAccordo per la vendita di San Siro a Milan e Inter, arriva l'ok dal Comune: cosa cambia e come sarà lo stadio - Via libera dalla giunta milanese alla vendita dello stadio San Siro a Milan e Inter, ma serve ancora il voto del Consiglio comunale ... virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stadio San Siro Commissione