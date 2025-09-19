Stadio di calcio di Catona pronto manca soltanto il collaudo dell' attesa struttura
Lo stadio di calcio di Catona attende solo la fase del collaudo prima della definitiva operatività e assegnazione.A conclusione dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato tutta la struttura sportiva, si è svolto un sopralluogo del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Sopralluogo del sindaco Falcomatà allo stadio di Catona. Un nuovissimo impianto, moderno ed attrezzato - Sopralluogo del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà allo stadio di calcio di Catona , a conclusione dei lavori di ristrutturazione che hanno ... msn.com scrive