Dopo 4 partite era molto difficile aspettarsi lo Stade Brestois di Roy con un solo punto in classifica, e alla vigilia di una sfida complicata contro il Nizza di Haise. Due squadre che non se la passano bene, con gli Aiglons che almeno in casa hanno fatto il loro dovere vincendo 2 gare su 3 compresa l’ultima di misura sul Nantes. Sono ancora tanti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Stade Brestois-Nizza (sabato 20 settembre 2025 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati