Arezzo, 19 settembre 2025 – «All’ ospedale della Fratta è stata dimess a dopo un’ora, dopo poco al San Donato le hanno diagnosticato un’ emorragia cerebrale: com’è possibile?». Lo racconta il genero su facebook ma la vicenda potrebbe anche arrivare presto in tribunale perché l’avvocato della paziente, ora ricoverata ad Arezzo, sta già raccogliendo tutti i documenti medici sull’accaduto: «Stiamo valutando un esposto in procura per far luce su quello che è accaduto, la situazione in fase della diagnosi potrebbe esser stata sottovalutata», spiega il legale Paolo Melcantini. «La presa in carico è stata frettolosa e sbagliata?» E’ il dubbio della famiglia, in angoscia per la propria cara, una signora di 93 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Sta bene, può tornare a casa”, ma ha un’emorragia cerebrale