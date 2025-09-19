Sprint Zone speciale Tokyo | Italia ancora sul podio Dallavalle d’argento Lyles immenso
Un'altra straordinaria giornata nei mondiali di Tokyo per la squadra italiana, con l'argento nel triplo di Andrea Dallavalle che si migliora di ben 28 centimetri sino a 17.64, perdendo un clamoroso oro solo all'ultimo salto del vincitore Pedro Pichardo, mentre Andy Diaz condizionato dalla pubalgia è sesto con 17.19. Lo statunitense Noah Lyles conquista il suo settimo oro mondiale, il quarto consecutivo oggi con 19?52 nei 200 metri, dove la connazionale Melissa Jefferson-Wooden vola in 21?68 per dominare la gara con il proprio personale e fare doppietta di titoli iridati dopo quello nei 100. In studio ospite Enrico Saraceni.
