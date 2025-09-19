Sprint di Milan al Campionato delle Fiandre | Ho vinto grazie ai compagni

Per l'atleta friulano è il nono successo del 2025. Sul traguardo di Koolskamp ha preceduto l’olandese Groenewegen e il belga, campione europeo, Merlier. Quarto Malucelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sprint di Milan al Campionato delle Fiandre: "Ho vinto grazie ai compagni"

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan si gioca la maglia gialla allo sprint!

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan vince lo sprint intermedio

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan vince la volata in gruppo allo sprint intermedio

Campionato delle Fiandre 2025, Jonathan Milan rimonta Dylan Groenewegen! 3° Tim Merlier davanti a Matteo Malucelli - Come da previsione, la centenaria corsa belga si è conclusa allo sprint sul traguardo di Koolskamp al termine dei 180 chilometri in ... Lo riporta msn.com

CAMPIONATO DELLE FIANDRE. VOLATONA DI MILAN E GROENEWEGEN E' BATTUTO! MALUCELLI 4°, NIZZOLO 10° - Trek) ha vinto la grande sfida tra velocisti e ha conquistato la vittoria nel Kampioenschap van Vlaanderen disputato oggi sul circuito di Koolskamp, in Belgio. Riporta tuttobiciweb.it