Spostamenti multimodali per i pusher | quattro arresti e un coltello

Che i pusher utilizzino le due ruote, biciclette e monopattini elettrici, non è una novità, assicurano spostamenti più veloci, consegne rapide e possono circolare dentro le mura.Gli agenti della Squadra mobile di Bologna, ieri, 18 settembre, hanno tratto in arresto quattro cittadini stranieri, di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: spostamenti - multimodali

Spostamenti multimodali per i pusher: quattro arresti e un coltello.

Pusher ‘ecologici’ in bici elettrica e monopattino: retata in zona universitaria - Gli spacciatori sono stati seguiti e arrestati dalla Mobile: facevano base in piazza Verdi. Come scrive msn.com