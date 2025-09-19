In 7 anni di attività sono passati da una a tre squadre di Baskin: un successo per questo sport e soprattutto per il grande impegno messo in campo da Asd Sport4All di Lentate sul Seveso. L’associazione è nata nell’estate del 2018 per offrire, ad atleti sia disabili che normodotati, l’accesso ad attività sportive inclusive. Nel tempo la rosa è cresciuta molto, arrivando ad annoverare più di 80 atleti, provenienti dalle province di Como, Varese, Milano e Monza Brianza. L’obiettivo è quello di crescere sempre di più, sia come gruppo che come copertura del territorio, facendo leva sull’impegno dei molti volontari che, gratuitamente, si impegnano ogni giorno per garantire un servizio efficiente ed efficace. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Sport4All”: un modello che unisce