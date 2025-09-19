Sport in tv torna la Serie A e non solo | il programma di questo venerdì 19 settembre
Torna la Serie A e non solo: programma intenso e pieno zeppo di appuntamenti per lo sport in tv di questo venerdì 19 settembre. Un venerdì, in questo 19 settembre, che promette di regalare spettacolo. C’è tanto calcio tra Serie A, Serie B e Serie C – dopo la conclusione della prima giornata di Champions League – ma non solo. Torna infatti anche la Formula 1 con il GP Azerbaijan e continuano i Mondiali di atletica. Di seguito i dettagli sugli orari e l’intero programma giornaliero. Sport in tv: Serie A, Formula 1 e non solo! L’intero programma di questo venerdì 19 settembre. 10.15 CICLISMO – Giro di Slovacchia, terza tappa: Kezmarok-Banska Bystrica (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 13. 🔗 Leggi su Sportface.it
