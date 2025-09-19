Sport in tv oggi venerdì 19 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 19 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. A Tokyo proseguono i Mondiali di atletica, dove l’Italia si gioca la carta pesantissima di Andy Diaz, tra i grandi favoriti per una medaglia nella gara di salto triplo (senza dimenticarsi di Andrea Dallavalle, possibile outsider). L’Italia incrocerà l’Ucraina nella semifinale di Billie Jean King Cup: Jasmine Paolini e compagne riusciranno a continuare il cammino per la difesa del titolo e a meritarsi l’approdo all’atto conclusivo del competizioni per Nazionali femminili di tennis? Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le prove libero del GP di Azerbaijan per la F1, mentre gli amanti del grande ciclismo si potranno gustare il Giro di Lussemburgo, il Giro di Slovacchia e il Kampionenschap van Vlaanderen. 🔗 Leggi su Oasport.it

