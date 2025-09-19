Spogliatoio Juve, la vera sfida di Tudor è psicologica: con una rosa così ricca, deve far sentire tutti indispensabili per tenere alta la competizione. La vera, grande missione di Igor Tudor in questa stagione non si misura solo in punti, vittorie o trofei, ma si gioca ogni giorno, lontano dalle telecamere, tra le mura dello spogliatoio. Con una rosa ricca di talento e di alternative in ogni reparto, la vera impresa del tecnico croato, come sottolinea un’analisi di Tuttosport, è quella di tenere tutti sulla corda. Una sfida tanto complessa quanto affascinante: trasformare l’abbondanza in una forza e non in un problema, gestendo uomini e campioni con intelligenza e polso fermo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spogliatoio Juve, la vera sfida di Tudor è di natura psicologica: ecco che cosa ha in mente il tecnico croato per la sua squadra