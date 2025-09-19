Spider-Man | Brand New Day Jon Bernthal svela il look di Punisher

Cinefilos.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Punisher interpretato da Jon Bernthal ha fatto il suo debutto “ufficiale” nell’ MCU in Daredevil: Rinascita, e l’ultima volta che abbiamo visto Frank Castle stava tentando la fuga dalla prigione improvvisata del sindaco Wilson Fisk. Il vigilante tornerà in  Punisher Special Presentation in arrivo su Disney+ il prossimo anno e, sebbene non sia confermato, Bernthal potrebbe apparire nuovamente in Daredevil: Rinascita quando tornerà per la seconda stagione. Intanto, sappiamo che Frank approderà anche sul grande schermo con quello che sembra essere un ruolo importante in Spider-Man: Brand New Day. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spider - brand

Spider-Man: Brand New Day, il moodboard anticipa toni oscuri e la presenza di un Avenger

Spider-Man: Brand New Day, nuovi rumor svelano l’apparizione di Hulk e il team-up con The Punisher

Spider-Man: Brand New Day, alcune indiscrezioni rivelano piani per Hulk e The Punisher

Spider-Man: Brand New Day, Jon Bernthal mostra il fisico di Punisher: la foto sui social; Spider-Man: Brand New Day, svelato il contenuto della scena d'apertura?; Tutto quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day.

spider man brand newSpider-Man: Brand New Day, una foto dal set potrebbe aver già svelato il destino di un personaggio chiave? - Man: Brand New Day sembra anticipare il destino di un personaggio della trilogia originale del MCU. Da bestmovie.it

spider man brand newJon Bernthal Seemingly Shares First Glimpse At The Punisher's, Ripped, Bearded SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY Look - Man: Brand New Day star Jon Bernthal has shared what appears to be a photo from the set of the Marvel Studios/Sony Pictures co- Scrive comicbookmovie.com

Cerca Video su questo argomento: Spider Man Brand New