Spezia vs Juve Stabia quarta giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Cercarsi vittorie tra due squadre che non hanno ancora assaporato il gusto dei primi tre punti. Spezia vs Juve Stabia si giocherà sabato 20 settembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Picco. SPEZIA VS JUVE STABIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Partenza al rallentatore per i liguri che hanno conquistato due punti in tre gare, tanto da rendere snervante l’attesa per la prima vittoria. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Carrarese, sono arrivati i due pareggi consecutivi contro Catanzaro ed Empoli. La sfida contro i campani diventa già un dentro o fuori per la squadra di D’Angelo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Spezia vs Juve Stabia, quarta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Juve Primavera, ufficiale la cessione di Lontani: il centrocampista classe 2007 passa allo Spezia.

