Spettacolo Freaks

Firenzetoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Regia di Elisa Taddei Krill TeatroLa prima giornata del Festival si chiuderà con una performance teatrale della Compagnia di Sollicciano, una compagnia di attori detenuti nata nel 2004 all’interno della Casa Circondariale di Sollicciano-FirenzeSpettacolo a ingresso libero (non è necessaria la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spettacolo - freaks

Equi.Voci – All Freaks Free: a Torino una giornata per celebrare diversità, equità e inclusione; Torino celebra la diversità con “Equi.Voci – All Freaks Free” evento gratuito al Bunker; A Strade ad alto contenuto di cultura spazio a Vinyl Freaks.

Cerca Video su questo argomento: Spettacolo Freaks