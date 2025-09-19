Spettacolo al PalaDeAndrè di Ravenna | Cividale dà una lezione alle grandi favorite

Tre formazioni dell’ Emilia-Romagna nella Supercoppa. Insieme con la Fortitudo di Attilio Caja c’erano la Forlì di Antimo Martino e la Rimini di Sandro Dell’Agnello (nella foto Zani). Ma al PalaDeAndrè di Ravenna la spunta la Cividale di Stefano Pillastrini che, dopo un supplementare, supera Rimini 105-100. Finisce con Pilla in trionfo, baciato e osannato dai suoi collaboratori e la Supercoppa che prende la strada del Friuli. Forse il risultato migliore per premiare una squadra e una società che punta sulla programmazione e, soprattutto, dà fiducia ai giovani, offrendo loro non solo una maglia, ma anche tanti minuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

