Spettacoli incontri e dj set | al via gli appuntamenti del Ferrara Film Festival

Ferraratoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conto alla rovescia per la decima edizione del Ferrara Film Festival, che prenderà ufficialmente il via sabato 20 settembre con una giornata densa di eventi, spettacoli e incontri su temi sociali e culturali. Un'edizione che vede l'ingresso di Claudia Conte, come co-direttrice artistica del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

