Spettacoli incontri e dj set | al via gli appuntamenti del Ferrara Film Festival

Conto alla rovescia per la decima edizione del Ferrara Film Festival, che prenderà ufficialmente il via sabato 20 settembre con una giornata densa di eventi, spettacoli e incontri su temi sociali e culturali. Un'edizione che vede l'ingresso di Claudia Conte, come co-direttrice artistica del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Estate in terrazza: incontri, musica e spettacoli al teatro Tosti di Ortona

Strage di via D'Amelio, 33 anni dopo: incontri, spettacoli e mostre in ricordo di Borsellino e della sua scorta

Notte Bianca nel Borgo: musica, spettacoli, esibizioni artistiche e incontri culturali

Dal 25 al 28 settembre incontri, presentazioni di libri, spettacoli serali e il villaggio gastronomico. Sul palco si alterneranno esponenti politici, rappresentanti di categoria, sindacati, giornalisti IL PROGRAMMA https://www.palermolive.it/festa-dellunita-2025-di-

Spettacoli, musica e incontri tutti "al femminile": al via la settima edizione di Rovereto in Rosa. Ecco le iniziative in programma - Uno spazio dedicato alle donne con iniziative culturali, artistiche e sociali legate all'universo femminile: torna con la sua settima edizione "Rovereto in Rosa".

Sapore di Sale: a Cervia è il giorno dell'Armèsa de Sel. Incontri, degustazioni e dj set fotogallery - Sapore di Sale entra nel vivo, sabato 6 settembre, con l'evento più atteso di tutta la manifestazione: l'arrivo della burchiella carica di sale rievocherà ...