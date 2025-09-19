Speculazione edilizia favorita dagli oneri mai incassati da Milano Parla Vizza segretario Uil Lombardia | Con Sala la città è divenuta escludente
Una pesante bocciatura per Milano, “passata dalla città inclusiva degli anni ’70 alla città esclusiva di oggi.”. È quella che esce dalle parole di Enrico Vizza, segretario generale della Lombardia della Uil, che dice la sua su inchieste urbanistiche, Piani casa e la giunta di Beppe Sala. Vizza, iniziamo dalla stretta attualità: cosa pensa della (non) delibera adottata dalla giunta Sala su San Siro, giudizio secco? Non abbiamo letto il testo. Ma posso dire certamente che ancora una volta è mancato un confronto con cittadini e corpi intermedi per discutere di quali benefici ci saranno per il territorio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
"Speculazione edilizia favorita dagli oneri mai incassati da Milano". Parla Vizza, segretario Uil Lombardia: "Con Sala la città è divenuta escludente"
