Spazi per famiglie bar e cultura | Ecco come rivivrà la Lucciola

Le scale in pietra, la ringhiera in ferro e la ‘mitica’ stanza ottagonale utilizzata per decenni per il gioco delle carte. Le generazioni di sestesi che hanno ‘vissuto’ la vecchia Lucciola di piazza IV Novembre potranno riconoscere questi tre elementi dell’antica storia dell’immobile conservati all’interno della struttura, profondamente cambiata, che si presenta con nuovi elementi e nuove funzioni dopo la ristrutturazione. Nella Lucciola rinata, che abbiamo visitato ieri pomeriggio in anteprima rispetto all’inaugurazione di domani, hanno trovato spazio al primo piano le attività del Centro famiglie Il Melograno trasferito dalla ex sede di via Fratelli Bandiera che diventerà ora un appartamento per l’autonomia abitativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spazi per famiglie, bar e cultura: "Ecco come rivivrà la Lucciola"

In questa notizia si parla di: spazi - famiglie

La Casa di Leo, nuovi spazi per l’accoglienza di bambini e famiglie in cura all’Ospedale di Bergamo

PRIMATO REGIONALE La Regione Emilia-Romagna si conferma tra le più virtuose in Italia: gli immobili andranno in parte a famiglie bisognose e altri diverranno spazi culturali per promuovere la legalità. - facebook.com Vai su Facebook

Spazi per famiglie, bar e cultura: Ecco come rivivrà la Lucciola; Santa Giulia, un anno di We Are MSG; Al museo con la famiglia: dove portare i bambini nei principali luoghi di cultura di Parigi.

Spazi per famiglie, bar e cultura: "Ecco come rivivrà la Lucciola" - Nella Lucciola rinata, che abbiamo visitato ieri pomeriggio in anteprima rispetto all’inaugurazione di domani, hanno trovato spazio al primo piano le attività del Centro famiglie Il Melograno ... Si legge su lanazione.it

Triennale Milano presenta "Gioco", lo spazio per bambini e bambine - Debutta “Gioco” in Triennale Milano, uno spazio gratuito e accessibile a tutte le famiglie aperto da pochi giorni. arte.sky.it scrive