Spazi per famiglie bar e cultura | Ecco come rivivrà la Lucciola

Le scale in pietra, la ringhiera in ferro e la ‘mitica’ stanza ottagonale utilizzata per decenni per il gioco delle carte. Le generazioni di sestesi che hanno ‘vissuto’ la vecchia Lucciola di piazza IV Novembre potranno riconoscere questi tre elementi dell’antica storia dell’immobile conservati all’interno della struttura, profondamente cambiata, che si presenta con nuovi elementi e nuove funzioni dopo la ristrutturazione. Nella Lucciola rinata, che abbiamo visitato ieri pomeriggio in anteprima rispetto all’inaugurazione di domani, hanno trovato spazio al primo piano le attività del Centro famiglie Il Melograno trasferito dalla ex sede di via Fratelli Bandiera che diventerà ora un appartamento per l’autonomia abitativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

