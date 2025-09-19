La Nazionale italiana femminile di tennis ha realizzato un’impresa senza precedenti nella sua storia, raggiungendo la terza finale consecutiva di Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) e portandosi ad un solo ostacolo da una clamorosa doppietta. Le Azzurre scenderanno in campo domenica 21 settembre a Shenzhen per provare a bissare il titolo ottenuto a Malaga, ma questa volta l’avversaria potrebbe essere decisamente superiore alla Slovacchia di un anno fa. La squadra capitanata da Tathiana Garbin, reduce da due rocambolesche vittorie sulla Cina padrona di casa (2-0) e sull’Ucraina (2-1), attende infatti all’ultimo atto una tra Stati Uniti e Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Spauracchio USA per l’Italia nella Finale di BJK Cup? Paolini ha sempre perso contro Pegula