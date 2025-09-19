Spauracchio USA per l’Italia nella Finale di BJK Cup? Paolini ha sempre perso contro Pegula
La Nazionale italiana femminile di tennis ha realizzato un’impresa senza precedenti nella sua storia, raggiungendo la terza finale consecutiva di Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) e portandosi ad un solo ostacolo da una clamorosa doppietta. Le Azzurre scenderanno in campo domenica 21 settembre a Shenzhen per provare a bissare il titolo ottenuto a Malaga, ma questa volta l’avversaria potrebbe essere decisamente superiore alla Slovacchia di un anno fa. La squadra capitanata da Tathiana Garbin, reduce da due rocambolesche vittorie sulla Cina padrona di casa (2-0) e sull’Ucraina (2-1), attende infatti all’ultimo atto una tra Stati Uniti e Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Oasport.it
