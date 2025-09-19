Sparse Plus Festival | a Bibbiena Luigi Ciotta presenta Shoeshine
Arezzo, 19 settembre 2025 – Domenica 21 settembre (dalle ore 17:00), nel centro storico di Bibbiena, Luigi Ciotta presenta SHOESHINE. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, va in scena per il secondo appuntamento dello Sparse Plus Festival, il progetto europeo nato per promuovere lo spettacolo dal vivo professionale nelle aree rurali europee. Giunto quest’anno alla seconda edizione, Sparse Plus Festival porterà da settembre alla fine di ottobre in cinque borghi toscani un programma di spettacoli a ingresso gratuito dedicati al pubblico delle famiglie. SHOESHINE (Età consigliata: dagli 8 anni) Un vecchio giradischi pieno di vecchie canzoni e un folcloristico “lustrascarpe teatrale” pronto a lustrare qualsiasi cosa voi portiate ai piedi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sparse - plus
Nubi sparse con pioggia per l’ultimo weekend di luglio
Acqua sicura anche per le case sparse di Bulgarnò, via libera all'estensione della rete acquedottistica
Moria di pesci nella pialassa, l'associazione denuncia: "Acque prosciugate e carcasse sparse per chilometri"
SPARSE PLUS FESTIVAL, SABATO 6 SETTEMBRE A MALTIGNANO CON HABITAT KIDS! UNO SPETTACOLO PER GRANDI E PICCOLI La seconda edizione di Sparse Plus Festival torna ad animare la Regione Marche sabato 6 settembre a Maltignano, in Vai su Facebook
Sparse Plus Festival: a Bibbiena Luigi Ciotta presenta Shoeshine; SPARSE PLUS FESTIVAL: parte il 5 settembre da Montaperti (Castelnuovo Berardenga) il secondo tour che porta lo spettacolo dal vivo nelle aree rurali in Toscana; Da ’Habitat Kids!’ a ’Shoeshine’ esibizioni in cinque borghi toscani.
Sparse Plus Festival: a Bibbiena Luigi Ciotta presenta Shoeshine - Arezzo, 19 settembre 2025 – Domenica 21 settembre (dalle ore 17:00), nel centro storico di Bibbiena, Luigi Ciotta presenta SHOESHINE. Riporta lanazione.it
Sparse Plus Festival, a Bibbiena va in scena l’opera di danza itinerante A[1]Bit - Arezzo, 23 settembre 2024 – Sabato 28 settembre dalle 15:30, nel centro storico di Bibbiena, Sanpapié presenta A[1]BIT, opera di danza itinerante firmata da Lara Guidetti. Scrive lanazione.it