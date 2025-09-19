Spari contro padre e figlio agguato shock in Italia | scene da Far West agghiacciante

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e detenzione abusiva di armi, in seguito a un violento agguato avvenuto nella serata di ieri a Favria, nel Canavese. Le vittime dell’attacco sono un uomo di 63 anni e suo figlio di 29, colpiti mentre si trovavano nella loro abitazione. Secondo quanto ricostruito dai militari, i quattro avrebbero teso un’imboscata premeditata contro i due uomini. Il gruppo si sarebbe presentato armato davanti alla casa delle vittime e avrebbe fatto irruzione aprendo il fuoco. Numerosi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi, alcuni dei quali hanno raggiunto il 63enne, ferendolo gravemente in più parti del corpo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Spari contro padre e figlio, agguato shock in Italia: scene da Far West, agghiacciante

In questa notizia si parla di: spari - padre

Preso il killer di Kirk, convinto dal padre a consegnarsi. Trump: merita la pena di morte | «La mia ultima domanda, poi gli spari»

Spari sulla vetrina di un negozio, un indagato Grazie alla video sorveglianza i carabinieri risalgono a un uomo: il padre possiede fucili e pistole, alcuni spariti Un colpo d’arma da fuoco contro la saracinesca di un negozio di Sezze Scalo ha fatto… - X Vai su X

Spari contro l’ex compagna dopo le minacce, preso https://ebx.sh/lBv33b Vai su Facebook

Spari durante la lite a Santa Maria a Monte: feriti padre e figlio; Gli spari per “gelosia” e un ragazzo di 25 anni gambizzato in strada: cosa sappiamo dell’agguato di Rozzano; Spari durante una lite in famiglia, feriti padre e figlio.

Litiga col padre la sera di Santo Stefano e gli spara: 28enne condannato per tentato omicidio - Qualche ora dopo, nel pomeriggio, è tornato da lui e gli ha sparato: condannato per tentato omicidio ... Si legge su fanpage.it

Tragedia in casa, padre vuole sparare contro un uccello in casa ma uccide la figlia 14enne: arrestato - Una 14enne di nome Emma è morta dopo essere stata colpita da un proiettile sparato per sbaglio dal padre, il 34enne David. Secondo itacanotizie.it