Sparatoria tra gruppi nel centro di Napoli | un 17enne in manette

Napolitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sparatoria in pieno centro a Napoli: 17enne fermato per aver ferito un coetaneo, è scontro tra gruppi rivali. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 17enne gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sparatoria - gruppi

Sparatoria tra gruppi nel centro di Napoli: un 17enne in manette; Omicidio Durante, riflettori sulla Sanità; Sparatoria nella notte a Napoli: 19enne ucciso, ferito un amico. Fermato un 17enne.

Sparatoria a Napoli,esplosi decine colpi - E' accaduto nella zona Vicaria dove un'auto a forte velocità è stata seguita da tre scooter con decine di colpi esplosi. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Napoli: sparatoria a Forio d'Ischia, uomo uccide gli ex suoceri e si suicida - Tre persone sono morte in una sparatoria avvenuta poco fa a Forio d'Ischia, nel Napoletano. Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Sparatoria Gruppi Centro Napoli