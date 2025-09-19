Sparatoria tra gruppi nel centro di Napoli | un 17enne in manette
Sparatoria in pieno centro a Napoli: 17enne fermato per aver ferito un coetaneo, è scontro tra gruppi rivali. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 17enne gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: sparatoria - gruppi
Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in una sparatoria a Ruffano, possibile movente una rivalità tra gruppi ultras. - X Vai su X
27 agosto 1987. A Niscemi (Caltanissetta) durante una sparatoria tra due gruppi mafiosi, vengono colpiti a morte i bambini Giuseppe Cutroneo e Rosario Montalto, che giocavano per strada. Giuseppe Cutruneo e Rosario Montalto (Foto da "La Sicilia" del 30 A Vai su Facebook
Sparatoria tra gruppi nel centro di Napoli: un 17enne in manette; Omicidio Durante, riflettori sulla Sanità; Sparatoria nella notte a Napoli: 19enne ucciso, ferito un amico. Fermato un 17enne.
Sparatoria a Napoli,esplosi decine colpi - E' accaduto nella zona Vicaria dove un'auto a forte velocità è stata seguita da tre scooter con decine di colpi esplosi. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Napoli: sparatoria a Forio d'Ischia, uomo uccide gli ex suoceri e si suicida - Tre persone sono morte in una sparatoria avvenuta poco fa a Forio d'Ischia, nel Napoletano. Si legge su affaritaliani.it