Sparatoria a Favria | uomo ferito da alcuni colpi d' arma da fuoco ci sono quattro fermati

Una sparatoria è avvenuta nella tarda serata di ieri, giovedì 18 settembre 2025, in via Barberis, a due passi dal municipio di Favria. Un italiano di 63 anni, raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco in diversi punti del corpo, è rimasto ferito ed è stato trasportato dai familiari all'ospedale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it