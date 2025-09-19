Sparatoria a Favria | uomo ferito da alcuni colpi d' arma da fuoco ci sono dei fermi
Una sparatoria è avvenuta nella tarda serata di ieri, giovedì 18 settembre 2025, in via Barberis, a due passi dal municipio di Favria. Un uomo, raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco in diversi punti del corpo, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Cuorgné dai. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
FAVRIA – Sparatoria in corso Matteotti, un ferito - Sparatoria nella tarda serata di ieri, giovedì 18 settembre 2025, in corso Giacomo Matteotti a Favria. Segnala obiettivonews.it
FAVRIA - COLPI DI PISTOLA VICINO AL MUNICIPIO: UN UOMO FERITO. IL COMMANDO FERMATO DAI CARABINIERI NELLA NOTTE - A quanto pare si è trattato di un regolamento di conti tra persone che si conoscono da tempo. Si legge su quotidianocanavese.it