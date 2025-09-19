Spagna la Sagrada Familia raggiungerà la massima altezza nel centenario della morte di Gaudì
Era il 1882 quando a Barcellona fu posta la prima pietra della Sagrada Familia e ora, a distanza di oltre 140 anni, si stanno per completare i lavori di costruzione del suo punto più alto, ovvero la torre di Gesù Cristo. Jordi Faulí, l’architetto direttore dei lavori, ha confermato che la torre sarà visibile dall’esterno, senza impalcature, entro giugno del 2026, proprio quando ricorreranno i 100 anni dalla morte di Antoni Gaudì. Barcellona ospiterà una grande cerimonia per l’inaugurazione della torre e il 10 giugno è in programma una messa solenne in memoria del grande architetto. Ad officiare la funzione è stato invitato Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Lapresse.it
