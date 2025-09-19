Spagna | Faconauto marchi cinesi contribuiscono all’aumento vendite auto

Nei primi otto mesi del 2025 le vendite di autovetture nuove in Spagna sono aumentate del 14,6% su base annua, grazie in gran parte alla rapida crescita delle case automobilistiche cinesi, secondo le ultime statistiche pubblicate dalla Federation of Automotive Dealers Associations (Faconauto) spagnola. Nel solo mese di agosto, le vendite di automobili sono aumentate del 17,2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo le 61.315 unita’. Faconauto ha rivisto al rialzo le sue previsioni sulle vendite annuali totali, portandole a 1,1 milioni di veicoli. “Il contributo dei marchi cinesi quest’anno e’ gia’ evidente: sono passati dal 5% di quota di mercato dello scorso anno al 9%. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

