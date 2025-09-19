Sotto le nuvole recensione | Gianfranco Rosi il Vesuvio Napoli e ancora una volta l’uomo
La nostra recensione di Sotto le nuvole, il nuovo documentario di Gianfranco Rosi presentato in concorso a Venezia 82 dove si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria: più luci che ombre quelle che caratterizzano il suo cinema, ma lo sguardo rimane potente e umano. Dopo il trionfo di Sacro GRA Francesco Rosi è tornato a Venezia con Sotto le nuvole e, tanto per cambiare, ha vinto il Premio Speciale della Giuria con un documentario affine a quello del 2013. Anche qui la vera protagonista non è tanto Napoli con il Vesuvio sullo sfondo, il mare o la storia ultramillenaria, bensì le anime che la abitano e la attraversano di continuo, in una sorta di limbo a metà tra Paradiso e Inferno in cui bellezza e orrore danzano assieme. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: sotto - nuvole
Sotto le nuvole: il trailer del nuovo documentario di Gianfranco Rosi in concorso a Venezia
Sotto le Nuvole: in anteprima esclusiva il poster del film di Gianfranco Rosi in concorso a Venezia
Venezia 82: Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi in concorso
SOTTO LE NUVOLE Al cinema il film di Gianfranco Rosi che riprende Napoli in bianco e nero (il colore dell'immaginazione) senza discostarsi dal proprio stile e dalla propria poetica "Un cinema che cerca una via inconsueta alla bellezza, mescolando immagin Vai su Facebook
#Tg2000 - “Sotto le nuvole”, il #documentario di #FrancescoRosi #18settembre #Tv2000 @la_Biennale @tg2000it - X Vai su X
Sotto le nuvole - La recensione; Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi: ovvero, Napoli come un presepe su cui non splende mai il sole; Sotto le nuvole. La recensione del documentario di Gianfranco Rosi.
Sotto le nuvole - Recensione - Sulle tracce della storia, delle memorie del sottosuolo, in bianco e nero, una Napoli meno conosciuta ... Si legge su it.ign.com
Con Sotto le nuvole Gianfranco Rosi è riuscito nel miracolo di raccontare una Napoli inedita - Gianfranco Rosi è tornato al cinema con Sotto le nuvole, che ha vinto il Premio Speciale della Giuria all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Secondo rivistastudio.com