Sotto le nuvole recensione | Gianfranco Rosi il Vesuvio Napoli e ancora una volta l’uomo

Dopo il trionfo di Sacro GRA Francesco Rosi è tornato a Venezia con Sotto le nuvole e, tanto per cambiare, ha vinto il Premio Speciale della Giuria con un documentario affine a quello del 2013. Anche qui la vera protagonista non è tanto Napoli con il Vesuvio sullo sfondo, il mare o la storia ultramillenaria, bensì le anime che la abitano e la attraversano di continuo, in una sorta di limbo a metà tra Paradiso e Inferno in cui bellezza e orrore danzano assieme.

