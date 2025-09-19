Uno, ex attaccante da oltre 100 reti in carriera. L’altro, ex difensore noto per il suo temperamento e il suo pragmatismo. Uno, amante dell’estetica, della costruzione dal basso e del palleggio. L’altro, ordinato e verticale, filosoficamente quadrato ed efficace. Davide Possanzini e Andrea Sottil appaiono mondi distanti, non solo per il loro trascorso in ruoli opposti, ma anche per quello che hanno dimostrato nei primi anni in panchina. Da calciatori, i due si incrociano in tre gare ufficiali. In serie B, nel dicembre 1998, l’Atalanta di Sottil supera 2-1 la Reggina e la marcatura calabrese porta la firma proprio di Possanzini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sottil contro Possanzini Duello nel derby