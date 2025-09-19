Washington, 19 settembre 2025 – È scoppiato negli Usa il caso Jimmy Kimmel, la sospensione dello show del famoso comico americano sta provocando reazioni a catena non solo nel mondo dello showbiz, ma anche all’interno del Congresso americano. I più celebri conduttori di ‘late night show’ negli Stati Uniti hanno attaccato duramente il presidente Trump e denunciato una " palese censura " dopo che il popolare programma di Jimmy Kimmel è stato sospeso a causa dei suoi commenti sull'omicidio dell'attivista di destra Charlie Kirk. Stephen Colbert – il cui "Late Show" sulla Cbc, vincitore di un premio Emmy – verrà sospeso l'anno prossimo, ha aperto il suo programma ieri con le parole " Siamo tutti Jimmy Kimmel ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sospeso lo show di Kimmel, i big della tv Usa: “Palese censura, siamo tutti Jimmy”