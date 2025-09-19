Sospeso Kimmel i colleghi lo difendono

11.14 Dopo la sospensione del programma di Jimmy Kimmel, a seguito dei commenti sull'omicidio di Charlie Kirk, i colleghi del conduttore lo difendono e criticano la rete ABC, che trasmetteva lo show, ora fermo a tempo indeterminato. ABC si è mossa dopo che la Commissione federale Usa alle comunicazioni ha messo in discussione le licenze delle affiliate ABC che mandano il programma. Nel frattempo il presidente Usa:bene ha fatto ABC a sospendere Kimmel, ora restano Fallon e Meyers. Alla NBC: fallo!. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

