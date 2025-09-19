Sorteggio Women’s Champions League | le avversarie della Roma nella League Phase

Il primo obiettivo stagionale la Roma Femminile lo ha raggiunto ieri, ottenendo il pass per il tabellone principale della Women’s Champions League. La formazione di Luca Rossettini è infatti riuscita a conquistare la qualificazione superando lo Sporting Lisbona grazie ad una grande prestazione nel match di ritorno dell’ultimo turno preliminare. Dopo la sconfitta dell’andata, le giallorosse si sono imposte per 2-0 in Portogallo ed oggi hanno conosciuto le avversarie per la League Phase. Sfide con Barcellona, Chelsea e Real Madrid. Da quest’anno infatti, anche la Women’s Champions League si è allineata alla competizione maschile, inserendo nella prima fase un girone unico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

