Il primo obiettivo stagionale la Roma Femminile lo ha raggiunto ieri, ottenendo il pass per il tabellone principale della Women’s Champions League. La formazione di Luca Rossettini è infatti riuscita a conquistare la qualificazione superando lo Sporting Lisbona grazie ad una grande prestazione nel match di ritorno dell’ultimo turno preliminare. Dopo la sconfitta dell’andata, le giallorosse si sono imposte per 2-0 in Portogallo ed oggi hanno conosciuto le avversarie per la League Phase. Sfide con Barcellona, Chelsea e Real Madrid. Da quest’anno infatti, anche la Women’s Champions League si è allineata alla competizione maschile, inserendo nella prima fase un girone unico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Sorteggio Women’s Champions League: le avversarie della Roma nella League Phase