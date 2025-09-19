Sorpreso a rubare in una cantina ladro viene preso a pugni dal proprietario e finisce in ospedale

Ilgiorno.it

Santa Giuletta (Pavia), 19 settembre 2025 –  I carabinieri del Nucleo radiomobile di Stradella la scorsa notte hanno arrestato un 33enne per i reati di tentata rapina impropria e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.  Nella notte, l'uomo si è introdotto nella cantina di un'abitazione di Santa Giuletta, venendo poi sorpreso dal proprietario.  La corsa in ospedale . L'uomo, per difendersi, ha colpito l'intruso al volto che aveva con sé un coltello, venendo poi arrestato una volta giunti sul posto i militari.  Nella circostanza, è stato richiesto intervento del personale del 118 per le cure mediche, il 33enne è stato poi trasportato presso l'ospedale di Voghera, dimesso e trasferito nel carcere di Pavia, per la convalida dell'arresto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

