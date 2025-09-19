Sorpresa | grazie alla scelta di molte persone di trasferirsi in quota il saldo migratorio è tornato positivo in molti comuni fino a ieri dati per spacciati

C ase abbandonate, serrande dei negozi abbassate, e in giro solo qualche vecchina che, ci si chiede, chissà come fa a comprare pane e latte. Quest’immagine dei borghi di montagna è realistica ma in parte contraddetta dagli ultimi dati: lo spopolamento che ne minacciava l’esistenza sta frenando, a dispetto della percezione comune. In base al Rapporto Montagne Italia 2025 dell’Unione Comunità Montane, nell’ultimo quinquennio (2019-2023) il saldo tra i movimenti della popolazione in ingresso e in uscita dalla montagna è tornato a essere positivo: con 100 mila nuovi abitanti. Centomila persone che hanno – semplificando – lasciato la città per le mucche, il traffico per le vette, l’ufficio per la stalla. 🔗 Leggi su Iodonna.it

In questa notizia si parla di: sorpresa - grazie

La prepalio delle Grazie. Fezzano torna a vincere. Junior, sorpresa Canaletto

Inghilterra, sorpresa Loftus-Cheek: convocato dopo sette anni grazie al Milan

A sorpresa, anche grazie al traino de #LaForzaDiUnaDonna al 26%, #DentroLaNotizia di #GianluigiNuzzi raggiunge il 20,50% nella prima parte (dalle 16,45 alle 17,30). #VitaInDiretta prende il largo dalle 17,30. #AscoltiTv Vai su Facebook

Open Fiber la scelta che ti premia” nel Lazio: buono regalo da 100 euro ai nuovi utenti entro l’1 ottobre 2025; Uomini e Donne anticipazioni, Gianmarco: non sono pronto alla scelta, Isabella dice addio a Diego; Uomini e Donne, Gianmarco delude Nadia e Cristina a pochi giorni dalla scelta.

Intermediario Taremi-Inter: "Ha fatto una scelta molti mesi fa, sarà una bellissima sorpresa" - L'agente Federico Pastorello, intercettato da TMW fuori dalla sede dell'Inter, ha parlato anche dell'arrivo a parametro zero in nerazzurro dell'attaccante Mehdi Taremi, in scadenza di contratto col ... Da tuttomercatoweb.com

Napoli, scelta a sorpresa per il capitano del futuro? De Laurentiis è molto affezionato - Non c'è nulla all'orizzonte per quanto riguarda un imminente cambio di fascia, anche perché è uno dei ... Scrive msn.com