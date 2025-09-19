Sorpresa Anda e Bola | Metà della proprietà a un noto uomo d’affari

Montalcino, 19 settembre 2025 – “Possiedo solo metà del cavallo e il mio amico Westerman di Siena ha l’altra”, svela Marcel van Poecke. “Quando l’ho comprato – aggiunge l’imprenditore intervistato da Montalcinonews.com – non sapevo che avrebbe vinto. Sono fortunato”. Il cavallo non è uno qualsiasi ma Anda e Bola, il barbero vittorioso dell’Assunta nel Valdimontone, montato da Gingillo. Uno dei gioielli della scuderia di Massimo Milani. E Marcel van Poeck non è un imprenditore qualunque. Ma il fondatore e chairman di ’AtlasInvest’ con più di 25 anni di esperienza attiva nel settore energetico. Nel 2017, rapito dalla bellezza della Toscana, ha acquisito l’azienda del Brunello ’Poggio Antico’, fondata nel 1976 dall’unione di tre poderi storici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

