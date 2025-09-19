Sorpresa Anda e Bola | Metà della proprietà a un noto uomo d’affari
Montalcino, 19 settembre 2025 – “Possiedo solo metà del cavallo e il mio amico Westerman di Siena ha l’altra”, svela Marcel van Poecke. “Quando l’ho comprato – aggiunge l’imprenditore intervistato da Montalcinonews.com – non sapevo che avrebbe vinto. Sono fortunato”. Il cavallo non è uno qualsiasi ma Anda e Bola, il barbero vittorioso dell’Assunta nel Valdimontone, montato da Gingillo. Uno dei gioielli della scuderia di Massimo Milani. E Marcel van Poeck non è un imprenditore qualunque. Ma il fondatore e chairman di ’AtlasInvest’ con più di 25 anni di esperienza attiva nel settore energetico. Nel 2017, rapito dalla bellezza della Toscana, ha acquisito l’azienda del Brunello ’Poggio Antico’, fondata nel 1976 dall’unione di tre poderi storici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sorpresa - anda
Giannattasio. . Sorpresa!!! Dove andrà la nostra festeggiata?!?! ? #torta #viaggiare #Giannattasionocciole - facebook.com Vai su Facebook
Bastoni: “Chivu è umanamente una sorpresa. Andrà bene. La differenza nel suo lavoro…” - X Vai su X
Anda e Bola ha volato. Cronometro a 1’12“70 - Con il velocissimo tempo non ufficiale di 1’12“70, la corsa di Anda e Bola e Gingillo si colloca al quarto posto nella storia del tempo del Palio. Secondo lanazione.it
Sfuma l'impresa di Tittia al Palio di Siena, Valdimontone di forza con Anda e Bola - Tutti i tre giri in testa per Giuseppe Zedde detto Gingillo sul cavallo Anda e Bola per una vittoria senza storia che, anche grazie a una mossa di grande forza, riporta il Palio nella contrada del ... Segnala ansa.it