Sorpasso choc con la Porsche in galleria a Moltrasio | paura sulla Regina
“Si è fatto mezza galleria di Moltrasio, in direzione Argegno, in sorpasso, ma come succede di solito le telecamere non funzioneranno o non ci sono!”.È la segnalazione arrivata nel pomeriggio del 18 settembre, accompagnata da un video che mostra una Porsche sfrecciare sulla Regina con una manovra. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: sorpasso - choc
Conceicao torna a spese di Thiago Motta: sorpasso choc dopo l’esonero
Una comunità sotto choc. Vani i tentativi di soccorso. In ospedale anche la madre, il padre e la sorella di 14 anni. L’auto con le donne si era dovuta fermare lungo la banchina per un guasto, l’altro genitore le seguiva a bordo di un camper - facebook.com Vai su Facebook
Sorpasso choc con la Porsche in galleria a Moltrasio: paura sulla Regina; Schianto in galleria, il 45enne che ha tentato il sorpasso era ubriaco; Incidente choc: Guardate com'è ridotta la mia auto|VIDEO.
Sorpasso choc con la Porsche in galleria a Moltrasio: paura sulla Regina - Il video mostra una Porsche che, dopo la galleria di Moltrasio, in direzione Argegno, supera altri veicoli lungo la SS340. Segnala quicomo.it