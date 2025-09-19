Sorpasso choc con la Porsche in galleria a Moltrasio | paura sulla Regina

Quicomo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Si è fatto mezza galleria di Moltrasio, in direzione Argegno, in sorpasso, ma come succede di solito le telecamere non funzioneranno o non ci sono!”.È la segnalazione arrivata nel pomeriggio del 18 settembre, accompagnata da un video che mostra una Porsche sfrecciare sulla Regina con una manovra. 🔗 Leggi su Quicomo.it

