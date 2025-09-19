Sophie Codegoni pentita dei ritocchini | Oggi sono naturale mi sto apprezzando di più
In tv Sophie Codegoni svela i motivi che l’hanno spinta a fare i ritocchini, cosa ha detto l’influencer. Sophie Codegoni ieri è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona e tra le varie cose si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sui ritocchini fatti in passato. Quando ha fatto il primo filler alle labbra aveva solamente sedici anni, perché lo ha fatto? Alla conduttrice ha detto: “Purtroppo la nostra generazione è cresciuta sui social con i filtri, ideali di bellezza e di perfezione inesistente e vuoi raggiungere sempre più un obiettivo. E’ più una cosa psicologica che estetica”. A detta sua il problema non è fare qualche ritocchino, ma esagerare, alla Balivo ha fatto poi sapere che lei ha rifatto solo le labbra e il décolleté ma col tempo se n’è pentita. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
