Sono Spiderman e voglio correre i 100 metri so quanto valgo ma non lo dico perché passerei per spaccone | l’annuncio di Mattia Furlani
Se a 20 anni voli in lunghezza per 8 metri e 39, non puoi avere limiti. Lo sa anche Mattia Furlani, oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica a Tokyo. Italiano, 20 anni, in una finale dall’alto coefficiente di difficoltà ha trovato il jolly al penultimo salto, diventando campione iridato nella specialità. Ma Furlani vuole andare oltre e in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “Ho voglia di correre i 100 metri. Anche se so quanto valgo. Ma non lo dico, perché passerei per spaccone. In pochi mi crederebbero. Un 100 o un 60 indoor: devo trovare l’occasione. Sono Spiderman”. Un’idea che può sembrare buttata lì, ma sulla quale Furlani ci ha già messo testa seriamente: “Il 2026 sarà più tranquillo, l’appuntamento clou saranno gli Europei a Birmingham. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
