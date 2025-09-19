Sono segnalato in CRIF ma i dati sono errati | come chiedo la cancellazione?

19 set 2025

La segnalazione in CRIF è la registrazione in un sistema di informazioni creditizie privato che raccoglie i dati su prestiti, mutui, carte di credito e finanziamenti rateali. Gli intermediari consultano questa banca dati per valutare l’ affidabilità del cliente, si tratta di uno strumento che può determinare l’accesso o meno al credito. Contrariamente a ciò che spesso si pensa la segnalazione in CRIF non è una sanzione. La CRIF non va confusa con la Centrale dei rischi della Banca d’Italia, che è un archivio pubblico, vigilato da Bankitalia, in cui confluiscono solo esposizioni di maggiore entità, di norma sopra i 30. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

