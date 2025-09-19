Sono io la donna picchiata dall’ex La rivelazione choc a Canale 5 | proprio lei lacrime e rabbia in diretta

L’avvocata penalista Solange Marchignoli ha deciso di rompere il silenzio. Ospite della trasmissione “Dentro la notizia” su Canale 5, condotta da Gianluigi Nuzzi, ha raccontato pubblicamente la sua esperienza di violenza e maltrattamenti subiti per anni da parte del suo ex compagno. «Ieri il Corriere della Sera parlava di una donna senza volto e senza nome. E io sono venuta qui per dire che quella donna sono io », ha dichiarato in diretta. «Lo faccio perché sono un avvocato, una figura pubblica, ma soprattutto una donna. È arrivato il momento di dire che non bisogna avere paura o vergogna. Bisogna denunciare: la giustizia esiste e può proteggere». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sono io la donna picchiata dall’ex”. La rivelazione choc a Canale 5: proprio lei, lacrime e rabbia in diretta

