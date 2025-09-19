Sono i nuovi occhiali intelligenti nati dalla partnership di Meta con EssilorLuxottica | i Meta Ray-Ban Display Glasses che dovrebbero offrire una superintelligenza personale e una sensazione di presenza

M ilano, 18 set. (askanews) – Mark Zuckerberg ha presentato i nuovi occhiali intelligenti frutto della partnership con EssilorLuxottica. I Meta Ray-Ban Display Glasses, sono i primi occhiali con display a colori, ad alta risoluzione, che appare solo quando serve. Il dispositivo integra in un unico design elegante e confortevole microfoni, altoparlanti, fotocamere, potenza di calcolo e AI, offrendo un’esperienza innovativa e naturale da indossare ogni giorno. Un braccialetto con 18 ore di autonomia permette di controllare in silenzio questi smart glasses con i gesti della mano. Leggi anche › New York Fashion Week Primavera-Estate 2026, gli occhiali più belli dalle sfilate “Il nostro obiettivo è realizzare occhiali dall’aspetto accattivante che offrano una superintelligenza personale e una sensazione di presenza, utilizzando ologrammi realistici. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sono i nuovi occhiali intelligenti nati dalla partnership di Meta con EssilorLuxottica: i Meta Ray-Ban Display Glasses, che dovrebbero "offrire una superintelligenza personale e una sensazione di presenza"

Dentro i nuovi occhiali smart di Meta: la scienza dietro i Ray-Ban Display; I nuovi occhiali con AI di Meta. Zuckerberg: il superpotere che sostituirà lo smartphone; Meta-EssiLux, ecco i nuovi occhiali basati sull’intelligenza artificiale.

Meta Connect 2025, demo flop: gli occhiali smart di Zuckerberg non rispondono - La dimostrazione sul palco ha fallito ripetutamente e Mark non è riuscito a rispondere a una videochiamata dando la colpa al Wi- fortuneita.com scrive

Arrivano i nuovi super occhiali “intelligenti” di Meta basati sull’IA. Ecco come funzionano e quanto costano - Meta ha presentato al Meta Connect 2025 una nuova generazione di occhiali “intelligenti” con display integrati e funzioni avanzate di intelligenza artificiale. Come scrive msn.com