Sono diventate uno dei piatti più celebri al mondo e piacciono a tutti Le polpette di Ikea compiono 40 anni

U n esempio di soft power? Può essere. Un modo per mangiare un piatto tipico svedese e, nella versione surgelata da banco, per salvare la cena? Assolutamente. Ma dietro alle polpette di Ikea c'è molto di più. C'è un'idea. Quella di trasformare un piatto tipico della cucina di Stoccolma in qualcosa di conosciutissimo al mondo. E c'è anche la voglia di rendere più felici i clienti che, fin dagli anni Cinquanta, frequentano il grande colosso svedese dell'arredamento. Ikea compie 80 anni: a Stoccolma l'asta di oggetti e arredi vintage X Leggi anche › "Effetto Ikea" e potere del fai da te: perché la manualità ci fa bene Le polpette di Ikea, come sono nate 40 anni fa.

