Lo scorso 24 giugno l’ Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha completato la revisione delle Linee guida sulla gravidanza fisiologica. Con la revisione della seconda parte, che segue l’aggiornamento della prima avvenuto nel 2023, si forniscono informazioni utili e aggiornate per un’ assistenza appropriata ed efficace a tutte le donne in gravidanza che non presentano complicazioni. L’aggiornamento delle linee guida è molto interessante per diverse ragioni. Sia per le novità introdotte, sia perché queste riflettono i cambiamenti culturali e sociali, oltre che strettamente medici e clinici. Non è un caso, infatti, che tematiche quali la salute mentale, la violenza di genere e la centralità della donna nelle decisioni cliniche sono nell’edizione 2023-2025 non solo previste, ma anche affrontate in maniera dettagliata e approfondita rispetto alla precedente edizione del 2011-2012. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Sono cambiate le linee guida sulla gravidanza fisiologica: le cose da sapere