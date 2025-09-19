Sondaggi politici colata a picco spaventosa | Mai come adesso C’è già chi festeggia

L’ultimo sondaggio sulle intenzioni di voto fotografa un quadro politico in movimento. A perdere terreno è soprattutto Fratelli d’Italia, che cala di sette decimi e si attesta al 28,1%. Si tratta comunque della prima forza del Paese, ma con una flessione che riduce la distanza dal Partito democratico, fermo al 22,3%. Anche il Movimento 5 Stelle registra un piccolo passo indietro, scendendo al 12,6%. Il calo di Fratelli d’Italia e Pd. Il partito di Giorgia Meloni resta ampiamente in testa, ma rispetto a rilevazioni precedenti non raggiunge la soglia simbolica del 30%. Un dato che non mina la leadership di FdI, ma che avvicina leggermente i democratici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sondaggi politici, colata a picco spaventosa: “Mai come adesso”. C’è già chi festeggia

